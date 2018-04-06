На прошлой неделе Mercedes-Benz представил новое поколение Mercedes-AMG C 63, но уже сейчас стало известно, каким будет следующее поколение C-Class.

Глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Мёрс в интервью австралийскому изданию сообщил, что следующий С 63 будет гибридным и это уже окончательное решение, информирует svodka.net.

В последнем обновлении компания заменила в модели С 63 множество деталей, но двигатель оставил прежним. Это 4,0-литровый битурбированный V8, нынешний в двух вариантах отдачи – на 476 л.с. и 650 Нм и на 510 л.с. и 700 Нм.

Как говорит Мерс, сейчас «заряженная» версия модели не нуждается в добавлении мощности. Инженер подчеркнул, что улучшение динамических показателей более не зависит от числа цилиндров – использование электрифицированной силовой установки является «жизнеспособной альтернативой». Другими словами, в новой генерации C 63 получит уменьшенный ДВС.

Что касается более старших, по отношению к C-Class моделей — E-Class, CLS и новейшего Mercedes-AMG GT 4‑Door Coupé, то подразделение AMG разработало гибридную модификацию с индексом 53. У таких моделей будет 3-литровая рядная шестерка на 435 л.с. и 520 Нм и интегрированным в трансмиссию стартером-генератором EQ Boost, который обеспечивает еще 22 л.с. и 250 Нм. Вполне вероятно, что что то похожее будет и в новом C-Class.

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Mercedes-Benz C-класс (ориг. нем. C-Klasse) — серия компактных представительских автомобилей немецкой автомобилестроительной компании Mercedes-Benz, дебютировавшая в 1993 году. Является развитием модели Mercedes-Benz 190[1]. До появления A-класса в 1997 году серия представляла собой самые малые автомобили как по габаритам, так и по классификации в иерархии марки Mercedes-Benz. C-класс включает в себя четыре поколения: W202, представленный в 1992 году, W203, сошедший с конвейера 18 июля 2000 года, W204, выпускавшегося с 2007 года и W205, дебютировавшего в 2014 году и производящегося до настоящего времени.

Изначально автомобили C-класса выпускались только в кузовах седан и универсал, однако начиная со 2-о поколения к ним прибавилось спорткупе, которое впоследствии после проведения рестайлинга преобразовалось в отдельный CLC-класс. Позже, начиная с Mercedes-Benz W204, в линейку кузовов добавилось купе, а с приходом 5-о поколения в лице W205 её пополнил и кабриолет.

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Как и многие иные модели торговой марки Mercedes-Benz автомобили C-класса имеют высокопроизводительные модификации от подразделения Mercedes-AMG. Кроме того, в рамках второго поколения была представлена единственная в истории фирмы высокопроизводительная модель с дизельным силовым агрегатом — C30 CDI AMG.

Автомобили C-класса сходят (или сходили) с конвейеров заводов в Зиндельфингене[2] и Бремене (Германия)[3], а также в Ист-Лондоне (ЮАР)[4].

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