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Введенные Западом санкции режиму Путина пока не слишком угрожают – политолог Залмаев
06.04.2018 19:19
В России не признают, какой убыток их экономике и ближайшему окружению президента страны Владимира Путина наносят санкции Запада, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" американский политолог, директор международной некоммерческой организации "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Залмаев: Запад еще не использовал все санкции, которые может Фото: Peter Zalmayev / Facebook "Сегодня США ввели персональные санкции против российских чиновников. В списке есть бизнесмены Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов и Михаил Фрадков (директор Российского института стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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