В России не признают, какой убыток их экономике и ближайшему
окружению президента страны Владимира Путина наносят санкции
Запада, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" американский
политолог, директор международной некоммерческой организации
"Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Залмаев: Запад
еще не использовал все санкции, которые может Фото: Peter Zalmayev
/ Facebook "Сегодня США ввели персональные санкции против
российских чиновников. В списке есть бизнесмены Виктор Вексельберг,
Сулейман Керимов и Михаил Фрадков (директор
Российского института стра
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