В связи с проведением мероприятий, посвященных 74-й годовщине освобождения Одессы во Второй мировой войне, 10 апреля в областном центре будет усилено патрулирование улиц и мест массового скопления граждан. Об этом корреспонденту сообщили в отделе коммуникаций ГУ НП в Одесской области.

Основные задачи правоохранителей – не допустить провокаций и обеспечить безопасность граждан. Для обеспечения общественного порядка и своевременного реагирования на изменения в оперативной обстановке в Одессе в этот день будут задействованы более 1500 правоохранителей, между которых – более 300 бойцов Национальной гвардии Украины. На территории проведения массовых мероприятий будут работать фильтрационно-пропускные пункты. Проход к местам проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через них. На данных пунктах ради безопасности граждан будут использоваться металлоискатели.

"Ситуация в городе контролируется и стабильная. В полиции довольно сил и средств, чтобы не допустить провокаций!" – сообщил начальник ГУ НП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

Также в районах проведения массовых мероприятий частично будет ограничено движение автотранспорта, следовательно водителям рекомендуют не оставлять в неустановленных местах автомобили и заранее планировать свои маршруты передвижения по городу.

Кроме этого, в полиции напоминают, что согласно статье 436-1 Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического национал социалистических тоталитарных режимов, в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины, кроме случаев, предвиденных законом. Указанные действия наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

В местах проведения массовых мероприятий будут работать полицейские группы превентивной коммуникации, или так называемая полиция диалога. Они не применяют никаких мер принуждения, таких как сила, спецсредства или оружие. Их задача – налаживание взаимодействия полиции с населением, а также предупреждение любых конфликтных ситуаций во время массовых мероприятий.

Напомним, 1 апреля в Одессе прошло традиционное празднование "Юморины".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира