К Савченко приезжали врачи Народного депутата Надежду Савченко, которая находится под арестом, посетили врачи. Об этом сообщает 6 апреля ее сестра Вера, информирует svodka.net. «У Надежды была скорая. Взяли анализы. Со мной врачи говорить отказались», — пишет она в Facebook. Ранее сестра подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко Вера сообщала, что Надежда за 12 дней голодания потеряла 10 кг, но настроение боевое. Она заверила, что Савченко не принимает глюкозы, чая или кофе, пьет только воду. Читайте: Адвокат Савченко сделал неожиданное заявление 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

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