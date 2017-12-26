Полиция расследует случай с разбитыми окнами в отделении украинской
"дочки" российского "Сбербанка" во Львове. В здании "Сбербанка" во
Львове разбиты три окна, на фасаде появилась надпись красной
краской Фото: Igor Zinkevych / Facebook На стене здания банка
неизвестные написали: "Убирайтесь".Полиция расследует
случай."Обнаружены разбитые два окна, также разбито одно окно в
двери, на фасаде здания надпись красной краской: "Выметайтесь".
Проникновения внутрь помещения не было, работает полиция", –
сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь
Зинкевич.
https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/1575005562553063
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