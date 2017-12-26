Погода, Новости, загрузка...
"Выметайтесь". Неизвестные разбили окна в отделении "Сбербанка" во Львове
26.12.2017 10:48
Полиция расследует случай с разбитыми окнами в отделении украинской "дочки" российского "Сбербанка" во Львове. В здании "Сбербанка" во Львове разбиты три окна, на фасаде появилась надпись красной краской Фото: Igor Zinkevych / Facebook На стене здания банка неизвестные написали: "Убирайтесь".Полиция расследует случай."Обнаружены разбитые два окна, также разбито одно окно в двери, на фасаде здания надпись красной краской: "Выметайтесь". Проникновения внутрь помещения не было, работает полиция", – сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.
https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/1575005562553063
  

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить