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Каплин: Привлечение афериста Рабиновича к ответственности – настоящий тест для антикоррупционной системы
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06.04.2018 19:26
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Нардеп, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович фиктивно
продавал землю и занимался отмыванием денег, заявил народный
депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин и добавил, что
подает заявления об этом в антикоррупционные органы. Сергей Каплин:
У Рабиновича состав преступления маслом: незаконное
обогащение, сокрытие доходов и расходов и отмывание коррупционных
денег Фото: Сергій Каплін / Facebook "Заявляю в НАБУ, САП и НАПК об
отмывании денег и фиктивной продаже земли гражданином Израиля и по
совместительству народным депутатом Украины Вадимом-Давидом
Рабиновичем. Рабинович, если не убежит в Израиль на пенсию, точно
отсидит за свою декларацию 2016 года, где он, помимо прочего,
смухлевал на сотни тысяч с доходами от продажи акций. Теперь подаю
за 2017-й, где у Рабиновича состав преступления маслом: незаконное
обогащение, сокрытие доходов и расходов и отмывание коррупционных
денег. Привлечение к ответственности израильского афериста
Рабиновича, несмотря на его многочисленные "крыши" во
власти, – настоящий тест для антикоррупционной системы", –
заявил Каплин.
https://www.facebook.com/kaplins/posts/1927073984031263
Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал
заявление в Национальное агентство по вопросам
предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное
бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича.
Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за
2015 и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По
подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут
составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.Рабинович прошел в
Верховную Раду по списку Оппозиционного блока под четвертым
номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам
прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем
выходе из состава фракции Оппозиционного блока, но на сайте
Верховной Рады на сегодняшний день указано, что
Рабинович все еще является членом фракции.
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