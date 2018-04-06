Нардеп, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович фиктивно продавал землю и занимался отмыванием денег, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин и добавил, что подает заявления об этом в антикоррупционные органы. Сергей Каплин: У Рабиновича состав преступления маслом: незаконное обогащение, сокрытие доходов и расходов и отмывание коррупционных денег Фото: Сергій Каплін / Facebook "Заявляю в НАБУ, САП и НАПК об отмывании денег и фиктивной продаже земли гражданином Израиля и по совместительству народным депутатом Украины Вадимом-Давидом Рабиновичем. Рабинович, если не убежит в Израиль на пенсию, точно отсидит за свою декларацию 2016 года, где он, помимо прочего, смухлевал на сотни тысяч с доходами от продажи акций. Теперь подаю за 2017-й, где у Рабиновича состав преступления маслом: незаконное обогащение, сокрытие доходов и расходов и отмывание коррупционных денег. Привлечение к ответственности израильского афериста Рабиновича, несмотря на его многочисленные "крыши" во власти, – настоящий тест для антикоррупционной системы", – заявил Каплин. https://www.facebook.com/kaplins/posts/1927073984031263 Журналист Василий Крутчак 28 ноября 2017 года сообщил, что написал заявление в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Национальное антикоррупционное бюро о нарушениях, которые обнаружил в декларациях Рабиновича. Крутчак утверждает, что нардеп не указал в декларациях за 2015 и 2016 годы арендуемый дом в Обухове площадью 600 м². По подсчетам Крутчака, расходы на аренду в этом районе могут составлять за два года от 5,8 до 8,4 млн грн.Рабинович прошел в Верховную Раду по списку Оппозиционного блока под четвертым номером. Является главой парламентского подкомитета по вопросам прав человека. В мае 2016 года он заявил в СМИ о своем выходе из состава фракции Оппозиционного блока, но на сайте Верховной Рады на сегодняшний день указано, что Рабинович все еще является членом фракции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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