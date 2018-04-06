Курс доллара приближается к 26 гривням По теме: Украины на 6 апреля установил курс доллара на уровне 26,06 грн. Это на 20 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт , передает со ссылкой на . Евро подешевел на 29 коп. Сегодня стоит 31,95 грн. Курс российского рубля - 45 коп. В обменниках доллар покупают по 25,98 грн, продают по 26,48 грн. За евро предлагают 31,93 грн. Продают по 32,15 грн. Российский рубль скупают и продают по 44 коп. В Украине новые монеты номиналом 1 и 2 появятся в кассах банков 27 апреля. начал подготовку украинской банковской системы к введению в обращение новых монет. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 грн. Кроме того, запланировано совещание чиновников с финансистами. Будут обсуждать ключевые аспекты монетной кампании.











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