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Курс доллара приближается к 26 гривням
06.04.2018 19:28
Курс доллара приближается к 26 гривням По теме:

Украины на 6 апреля установил курс доллара на уровне 26,06 грн. Это на 20 коп. меньше, чем было вчера.

Сообщает сайт , передает со ссылкой на .

Евро подешевел на 29 коп. Сегодня стоит 31,95 грн.

Курс российского рубля - 45 коп.

В обменниках доллар покупают по 25,98 грн, продают по 26,48 грн.

За евро предлагают 31,93 грн. Продают по 32,15 грн.

Российский рубль скупают и продают по 44 коп.

В Украине новые монеты номиналом 1 и 2 появятся в кассах банков 27 апреля. начал подготовку украинской банковской системы к введению в обращение новых монет. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 грн. Кроме того, запланировано совещание чиновников с финансистами. Будут обсуждать ключевые аспекты монетной кампании.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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