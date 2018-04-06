|Курс доллара приближается к 26 гривням
|06.04.2018 19:28
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Украины на 6 апреля установил курс доллара на уровне 26,06 грн. Это на 20 коп. меньше, чем было вчера.
Сообщает сайт , передает со ссылкой на .
Евро подешевел на 29 коп. Сегодня стоит 31,95 грн.
Курс российского рубля - 45 коп.
В обменниках доллар покупают по 25,98 грн, продают по 26,48 грн.
За евро предлагают 31,93 грн. Продают по 32,15 грн.
Российский рубль скупают и продают по 44 коп.
В Украине новые монеты номиналом 1 и 2 появятся в кассах банков 27 апреля. начал подготовку украинской банковской системы к введению в обращение новых монет. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 грн. Кроме того, запланировано совещание чиновников с финансистами. Будут обсуждать ключевые аспекты монетной кампании.
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