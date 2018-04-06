С начала суток боевики осуществили 16 обстрелов позиций сил АТО, в результате чего получили ранения двое украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия" боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций с применением запрещенного минскми договоренностями вооружения ... В результате вражеского огня двое украинских защитников получили ранения. Пострадавших воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также стрелкового оружия соперник обстрелял наши укрепления близко н.п. Валуйское. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы враг применил по защитникам Троицкого. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны защитники Луганского.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по украинским позициям в районе Авдеевки и Водяного, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - неподалеку Марьинки. Также из стрелкового оружия обстреляны защитники Красногоровки, Лебединского и дважды Павлополь, а снайперский огонь - велся близко Широкино.

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 27 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня ни один военнослужащий ВСУ не пострадал.

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