Перед трехдневными пасхальными выходными доллар подешевел на 4 копейки: к вечеру 6 апреля его курс на межбанке закрепился в рамках 26,0-26,02 грн./$, сообщил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Бизнес продолжал продавать валюту второй день подряд. Хотя уже не так активно, как вчера: общий объем торгов сократился с $717,12 млн. до $458,46 млн.

Тем не менее, рынок не смог сам справиться даже с этим объемом. Как только котировки начали проваливаться ниже 26,0 грн./$, Нацбанк вышел скупать валюту на аукционе. Чиновники учли вчерашнюю ошибку с оглашением небольшого объема. Сегодня аукцион заявили сразу на уровне $100 млн., с запасом. Банки предложили $62,7 млн., а НБУ действительно приобрел $50,70 млн. При этом нацбанковцы поставили тот же курс отсечения, что и вчера — 26,05 грн./$. Стало понятен новый уровень, который будет защищать власть, информирует svodka.net.

«Открывался рынок в рамках 26,0-26,10 грн./$, после чего пошло стремительное снижение, и уже к 10:10 котировки были на отметке 26,01-26,05 грн./$. К этому времени сформировался дисбаланс, и доминирование предложения стало очевидным. Потому Нацбанк заявил о проведении аукциона по выкупу доллара, но даже после его проведения на торгах оставался валютный избыток. Что поспособствовало снижению котировок к 25,99-26,02 грн./$», — рассказал UBR.ua директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Активнее прежнего стали распродавать выручку аграрии. Чем быстрее улучшается погода, тем энергичнее они продают доллар под посевную. Наблюдая за всем этим, торопятся продавать и другие экспортеры, поскольку ждут от таких валютных распродаж еще более существенного укрепления гривны. Особенно после затяжных праздников.

«Укрепление гривны объясняется умеренным спросом на валюту накануне праздников и ожиданиями избыточного предложения за счет обязательных продаж в начале следующей рабочей недели и активизации аграрного сезона», — подтвердил Олег Куринной.

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Менялы не торопятся

Кассиры сегодня не сильно активничали, и не очень серьезно опускали свои ценники в отделениях.

«Наличный рынок стабилизировался, не преодолев психологический рубеж в 26 гривен: с утра он открылся котировками 26,01-26,08 грн./$, к середине дня диапазон сузился до 26,03-26,07», — уточнил Куринной.

Минимальная цена доллара на продаже людям опустилась к 26,03 грн./$, ее в пятницу ставил Юнекс Банк. А самый дорогой бакс стоил 26,40 грн./$, с ним работали три структуры: Forward Bank, Мисто Банк и ВТБ Банк.

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Средние же курсы на продаже перед выходными находились в рамках 26,15-26,20 грн./$, в них укладывалось большинство финучреждений: Правэкс Банк, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк, ПУМБ, УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Кредобанк.

Выкупали валюту у людей в рамках 25,30-26,03 грн./$.

Более-менее ровно день прошел на черном рынке. Менялы утром торговали в рамках 26,01-26,10 грн./$, затем к обеду сдвинулись к 26,0-26,07 грн./$, а к вечеру закрепились в рамках 26,01-26,07 грн./$.

Новые минимумы

Рабочая неделя после Пасхи может начаться просадкой курса ниже психологической отметки 26,0 грн./$.

«По нашему мнению, во вторник торги будут проходить в диапазоне 25,95-26,05 грн./$», — сказал Куринной.

Неофициально банкиры допускают более существенные просадки в среду — к 25,80-25,90 грн./$, однако боятся что-то утверждать с оглядкой на действия Нацбанка. Ведь с одной стороны, 11 апреля должны продаваться обязательные 50% выручки за два дня (за праздничный понедельник и рабочий вторник). А с другой — сложно представить, как много валюты захочет выкупить Нацбанк, который на этой неделе поиздержался на продажах доллара.

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