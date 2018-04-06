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Лавров заявил, что Россия руководствуется пословицей "не в силе Бог, а в правде"
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06.04.2018 19:34
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Западные партнеры России зря рассчитывают, что Москва сознается во
всех "смертных грехах", отметил министр иностранных дел РФ Сергей
Лавров, комментируя осторожный скандал. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Лавров: Могу сказать только то, что
с этим жить дальше мы не хотим Фото: mid.ru Стенограмму брифинга по
результатам заседания совета министров иностранных дел
СНГ опубликовало министерство иностранных дел РФ."Я могу
сказать только то, что с этим жить дальше мы не хотим. Но если
прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с
тем, чтобы Россия созналась во всех "смертных грехах" и сказала,
что она была во всем и везде неправа, следовательно "простите меня,
грешную, я теперь буду играть по вашим правилам", если у них
по-прежнему бытуют такие расчеты, то там окончательно перевелись
специалисты по России", – заявил министр.Он вспомнил пословицу
"не в силе Бог, а в правде"."Это сказал Александр Невский
(русский князь. – ), это было не так давно
подтверждено в одном из художественных произведений. Думаю, что это
в полной мере отражает то, чем руководствуется русский народ, все
народы Российской Федерации", – сказал Лавров.Дипломатический
скандал с участием России начался после того, как 4 марта
66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю
дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие
выяснило, что во время покушения использовался разработанный в
России нервно-паралитический агент "Новичок".22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого 28 стран мира
и НАТО решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял
симметричные меры.
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