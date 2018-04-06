Западные партнеры России зря рассчитывают, что Москва сознается во всех "смертных грехах", отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя осторожный скандал. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров: Могу сказать только то, что с этим жить дальше мы не хотим Фото: mid.ru Стенограмму брифинга по результатам заседания совета министров иностранных дел СНГ опубликовало министерство иностранных дел РФ."Я могу сказать только то, что с этим жить дальше мы не хотим. Но если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, чтобы Россия созналась во всех "смертных грехах" и сказала, что она была во всем и везде неправа, следовательно "простите меня, грешную, я теперь буду играть по вашим правилам", если у них по-прежнему бытуют такие расчеты, то там окончательно перевелись специалисты по России", – заявил министр.Он вспомнил пословицу "не в силе Бог, а в правде"."Это сказал Александр Невский (русский князь. – ), это было не так давно подтверждено в одном из художественных произведений. Думаю, что это в полной мере отражает то, чем руководствуется русский народ, все народы Российской Федерации", – сказал Лавров.Дипломатический скандал с участием России начался после того, как 4 марта 66-летнего российского разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого 28 стран мира и НАТО решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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