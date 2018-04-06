Делегация Украинской православной церкви Киевского патриархата завтра доставит Благодатный огонь из Иерусалима в субботу, 7 апреля, в 19:40 в аэропорт "Борисполь", передает со ссылкой на сообщение пресс-службы УПЦ КП.

"Делегация Киевского Патриархата традиционно первой доставит в Украину Благодатный огонь из Иерусалима. 7 апреля 2018 года в 19:40 в терминал "D" Международного аэропорта "Борисполь" прибудет рейсовый самолет с Благодатным огнем из Иерусалима, который доставит в Украину делегация священнослужителей и мирян Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", - говорится в сообщении.

После приземления самолета, по информации пресс-службы, в Киеве делегация Киевского Патриархата передаст Благодатный огонь общинам из разных уголков Украины и пообщается с прессой.

Отмечается, что координатор акции передачи Благодатного огня в Украине Митрополит Луцкий и Волынский Михаил расскажет о традиции Пасхального благодатного огня и об участии украинской делегации в иерусалимской церемонии.

Напомним, Благодатный огонь - распространенное в православии название огня, используемого в пасхальный церемонии выноса Святого Света с Гроба Господня, в Храме Воскресения Господня. В день Страстной Субботы верующие Православной Церкви ожидают свершения в Иерусалиме церемонии схождения Благодатного Огня в храме над Гробом Господним, которое на протяжении веков из года в год происходит в Иерусалиме. Чин схождения Благодатного огня совершает в кувуклии (часовне) Гроба Господня лично Иерусалимский Патриарх. Потом христиане распространяют огонь свечами и специальными лампами по всему миру.

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