В Эстонии на Чудском озере пограничники и полицейские, а также местные жители спасли около полутора сотен рыбаков.

На озере возникла трещина шириной около 100 метров, из-за которой люди оказались отрезанными от берега.

«Трещина длиной около километра от берега возникла сегодня в районе Варнья и разрослась в северном направлении. Так как между берегом и льдом оказалась открытая вода, рыбакам понадобилась помощь», – сообщил начальник пограничной заставы Муствеэ Ялмар Эрнитс, возглавивший спасательные работы.

Спасательная операция длилась 16 часов. Пограничники доставили 110 человек, местные жители – еще около 50. Большинство из них уже находится дома.

В работе спасателей были задействованы суда на воздушной подушке и наблюдательный самолет пограничников.

Местное население предупредили, что с 7 апреля выход на Чудское и Псковское озера запрещен выход на всех видах транспорта и пешком.

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