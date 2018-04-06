|Римская полиция взяла на службу бездомную собаку
|06.04.2018 19:38
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Полицейские назвали собаку в честь греческого бога войны АресаПолиция Рима взяла на службу пса Ареса, который еще прошлым летом был бездомным щенком.
Фото: polizia di stato
Летом прошлого года щенка немецкой овчарки на улице нашла жительница окрестностей Рима. Она поселила его в своем гараже, параллельно ведя поиски его хозяев. Не найдя их, женщина обратилась в полицию, поскольку не имела возможности содержать пса, сообщает Repubblica.
Группа кинологов одного из полицейских участков Рима оценила пригодность собаки к полицейской службе. Пес, которому сейчас около года, блестяще прошел все тесты, проявив мягкость, а при необходимости - мужество и агрессивность.
Полицейские назвали собаку в честь греческого бога войны Ареса. После прохождения 10-недельного учебного курса Арес заменил на службе 10-летнюю Джоли, которая вышла на пенсию.
В первый день службы Арес вместе с напарником был привлечен к антитеррористическим проверкам в центре Рима и на станциях метро.
Напомним, что в Италии сотрудница университета La Sapienza di Roma добилась получения двухдневного оплачиваемого отпуска, чтобы ухаживать за своей собакой, которого готовили к операции.