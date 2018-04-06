В городе Рязань Российской Федерации компания молодых людей, проезжая по дороге на автомобиле, пробила в яме одно из колес, следовательно, чтобы уберечь других водителей от такой неприятности решила проблему необычным образом. Об этом сообщает УНИАН , ссылаясь на информацию российских СМИ в социальных сетях.

Согласно обнародованной информации молодые люди посадили в дорожную выбоину огромную плюшевую игрушку - зайца. Кроме того, издание Новости Рязани ВК обратило внимание на курьезный способ "залатать" дорогу.

"Зайку бросила хозяйка!!!! Город Рязань. Крупская, 13. Помоги зайке", - отмечается в сообщении издания с прикрепленным фото.

Как сообщал svodka.net, коллаж из двух абсолютно одинаковых снимков был обнародован пользователем новостного онлайн-сервиса Reddit djeclipz6. Сперва кажется, что в коллаже объедены две разные фотографии: на первой дорога размещена прямо, а на второй - правее. Однако фото одинаковые.

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