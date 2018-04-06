В Киеве демонтируют старые и устанавливают новые остановки общественного транспорта. Они будут из закаленного стекла. Там также разместят новую навигацию, в частности понятное расписание и схемы маршрутов.

Об этом сообщили в КП «Киевпастранс», информирует svodka.net.

Современный павильон (такие втсановлюють в городах ЕС) защищает пассажиров от неблагоприятных погодных условий, а обновленная и удобная навигация помогает ориентироваться на той или иной локации.

В частности, будет размещена информация о транспорте, который останавливается на той или иной остановке, его расписание, а еще — остановки, которые находятся рядом.

В прошлом году павильонами ожидания современного типа обустроены 60 остановок. По состоянию на 2018 год завершен монтаж 46 остановок, только в столице таких переоборудовано 145. В этом году запланировано замену существующих устаревших конструкций также на ул. Павла Тычины и ул. Елены Телиги.

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Отметим, что в рамках ремонтных работ на ул. Академика Заболотного б-ре ​​Вернадского, предусмотрена замена 12 и 9 павильонов соответственно.

Кроме того, КП «Киевпастранс» сотрудничает с КК «Киевавтодор» и помогает во время капитального ремонта тротуаров.

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