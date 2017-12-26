В ноябре этого года производство коньяка и бренди в Украине уменьшилось на 7,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, однако относительно октября 2017 - выросло почти на треть. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины, передает

Так, согласно данным Госстата, уменьшение производства коньяка и бренди в ноябре этого года на уровне 7,6% эквивалентно 330 тыс. долл.

Зато по сравнению с октябрем 2017 года, производство коньяка и бренди выросло на 32,8%.

Как сообщал производство водки в канун праздников, возросло более чем на четверть.

Напомним, по прогнозам экспертов, цены на алкоголь к новогодним праздникам не должны расти.

Так, по словам эксперта Алексея Безуглого, стоимость обычной бутылки водки будет стартовать от 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет в диапазоне 82-87 грн.

Стоимость шампанского составит не менее 79,19 грн за 0,7 л.

Коньяк трехлетней выдержки (0,5 л) будет стоить не менее 120 грн.

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