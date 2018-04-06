Миллионера и местного криминального авторитета с карибской республики Тринидад и Тобаго 33-летнего Шерона Сухдео положили в гроб в одежде от дорогих брендов и драгоценностях стоимостью $ 100 тыс., передает со ссылкой на .

Шэрон при жизни занимался продажей авто и недвижимости. Его машину расстреляли неизвестные возле дома родственников. Во время церемонии прощания мужа положили в позолоченный гроб, рассказывает Daily Mail.

Перед тем как сжечь, тело мужчины омыли в шампанском Mo"t Chandon. Одели его в драгоценности. Положили в гроб стоимостью $ 50 тыс. Ее крышка была украшена внутри надписями "Sheron's Auto 'and' World Boss". Пару ботинок фирмы Timberland также положили к телу.

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После церемонии прощания Сухдео отвезли на место кремации в стоимостью $ 150 тыс. Товарищи авторитета устроили дрифт на дорогих машинах на площадке для сжигания. В костер подливали шампанское.

Ювелирные изделия перед сожжением сняли, говорят одни. Другие утверждают, что мужчина сгорел вместе с цепями и перстнями.

Сухдео был женат и имел двоих детей. Жена Рейчл во время похорон была не очень эмоциональна.

Мужчина погиб в результате "разборок" между двумя конкурирующими бандами. Убийцы планировали набег в течение нескольких лет, предполагают правоохранители. Два года назад его уже совершали покушение. Сухдео нанял нескольких офицеров полиции, чтобы его охраняли.

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