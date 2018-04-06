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Власти Британии отказали в визе племяннице Скрипаля
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06.04.2018 19:43
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Министерство иностранных дел Великобритании отказало в визе
племяннице бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктории
из-за несоответствия ее заявления иммиграционным правилам страны.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Виктория
Скрипаль хотела приехать к пострадавшим родственникам в
Великобританию Cкриншот: Сила Слова / YouTube В ведомстве отметили,
что отклонили заявление на предоставление визы Виктории Скрипаль
из-за того, что ее заявление не соответствовало иммиграционным
правилам.Собеседник "Русской службы ВВС" в правительстве
Великобритании заявил: "Судя по всему, Россия использует Викторию,
как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к
чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".4 марта 2018 года
66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали
еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия
Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта
врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить.
В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им
доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ
сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том,
что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная
сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5
апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись
разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой
Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не
смог.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором
она попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в
период выздоровления после отравления.Сегодня стало известно, что
состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим.
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