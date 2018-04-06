Министерство иностранных дел Великобритании отказало в визе племяннице бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Виктории из-за несоответствия ее заявления иммиграционным правилам страны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Виктория Скрипаль хотела приехать к пострадавшим родственникам в Великобританию Cкриншот: Сила Слова / YouTube В ведомстве отметили, что отклонили заявление на предоставление визы Виктории Скрипаль из-за того, что ее заявление не соответствовало иммиграционным правилам.Собеседник "Русской службы ВВС" в правительстве Великобритании заявил: "Судя по всему, Россия использует Викторию, как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой".4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать, а 30 марта врачи рассказали, что она в больнице начала есть и пить. В посольстве РФ 30 марта потребовали предоставить им доступ к выздоравливающей Скрипаль.31 марта в посольстве РФ сообщили, что в связи с сообщениями британской прессы о том, что Юлия Скрипаль пошла на поправку, ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль хочет навестить ее в Великобритании.5 апреля в эфире телеканала "Россия 1" прозвучала запись разговора якобы Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Подлинность разговора телеканал подтвердить не смог.5 апреля Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии, в котором она попросила почитать ее личную жизнь и жизнь ее семьи в период выздоровления после отравления.Сегодня стало известно, что состояние Сергея Скрипаля больше не является критическим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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