Астрономы впервые обнаружили нейтронную звезду со слабым магнитным полем и кольцом холодного газа за пределами Млечного пути. Об этом сообщает со ссылкой на Science Alert.

По оценкам ученых, возраст объекта SNR 1E 0102.2-7219 (E0102) составляет две тысячи лет. Он представляет собой остатки сверхновой, которые образуют сложную структуру, которая напоминает пузырь.

"Команда определила форму пончика по холодному - примерно комнатной температуры - газу, что медленно расширяется и состоит преимущественно из кислорода и неона", - сказал ведущий исследователь, астроном и астрофизик в Европейской южной обсерватории Фредерик Фогт.

Напомним, международная группа астрономов под руководством Патрика Келли обнаружила голубой сверхгигант Икар, который находится на расстоянии девять миллиардов световых лет от Земли - это отдаленная обычная звезда, найденная на данный момент.

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