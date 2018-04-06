Следователи считают куратором убийцы дипломата Мевлюта Алтинташа со стороны организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

Арестованный Шахин Согют - экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции. Следователи считают куратором убийцы дипломата Мевлюта Алтинташа со стороны организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu .

Прокуратура считает, что именно Согют удалил электронную переписку Алтинташа.

По мнению следователей, под влиянием Согюта Алтинташа начал придерживаться радикальных взглядов, и именно "куратор" передал убийце приказ о физическом устранении российского дипломата и спланировал сам покушение.

Установлено, что Согют использовал приложение ByLock, с помощью которого обменивался сообщениями.

Напомним, что вечером 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был убит в результате нападения на открытии выставки "Россия глазами турок". Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт.

Нападающий назвал теракт актом возмездия за действия России в Алеппо . Впоследствии стало известно, что человек по имени Мерт Алтинташ работал в отделе спецопераций полиции Анкары.