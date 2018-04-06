Погода, Новости, загрузка...
В Турции арестовали подозреваемого в организации убийства посла России
06.04.2018 19:46
В Турции арестовали подозреваемого в организации убийства посла России
Следователи считают куратором убийцы дипломата Мевлюта Алтинташа со стороны организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена
В Турции суд принял решение об аресте подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в 2016 году.
В Турции арестовали подозреваемого в организации убийства посла России Фото: Burhan Ozbilici / AP

Арестованный Шахин Согют - экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции. Следователи считают куратором убийцы дипломата Мевлюта Алтинташа со стороны организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu

Прокуратура считает, что именно Согют удалил электронную переписку Алтинташа.

По мнению следователей, под влиянием Согюта Алтинташа начал придерживаться радикальных взглядов, и именно "куратор" передал убийце приказ о физическом устранении российского дипломата и спланировал сам покушение.

Установлено, что Согют использовал приложение ByLock, с помощью которого обменивался сообщениями.

Напомним, что вечером 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был убит в результате нападения на открытии выставки "Россия глазами турок". Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт.

Нападающий назвал теракт актом возмездия за действия России в АлеппоВпоследствии стало известно, что человек по имени Мерт Алтинташ работал в отделе спецопераций полиции Анкары.

Отметим, полиция Турции задержала 13 подозреваемых по делу убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

  • Убийство российского посла в Турции: арестовали двух подозреваемых
  • Месть за Алеппо: российского посла расстреляли в Турции - ВИДЕО ОБНОВЛЕНО
  • В Турции сообщили, кто виновен в убийстве российского посла

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить