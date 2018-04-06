|В Турции арестовали подозреваемого в организации убийства посла России
|06.04.2018 19:46
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Следователи считают куратором убийцы дипломата Мевлюта Алтинташа со стороны организации исламского проповедника Фетхуллаха ГюленаВ Турции суд принял решение об аресте подозреваемого в причастности к убийству российского посла Андрея Карлова в 2016 году.
Фото: Burhan Ozbilici / AP
Арестованный Шахин Согют - экс-сотрудник Управления по информационным технологиям и связи Турции. Следователи считают куратором убийцы дипломата Мевлюта Алтинташа со стороны организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu.
Прокуратура считает, что именно Согют удалил электронную переписку Алтинташа.
По мнению следователей, под влиянием Согюта Алтинташа начал придерживаться радикальных взглядов, и именно "куратор" передал убийце приказ о физическом устранении российского дипломата и спланировал сам покушение.
Установлено, что Согют использовал приложение ByLock, с помощью которого обменивался сообщениями.
Напомним, что вечером 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов был убит в результате нападения на открытии выставки "Россия глазами турок". Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт.
Нападающий назвал теракт актом возмездия за действия России в Алеппо. Впоследствии стало известно, что человек по имени Мерт Алтинташ работал в отделе спецопераций полиции Анкары.
Отметим, полиция Турции задержала 13 подозреваемых по делу убийства посла России в Турции Андрея Карлова.