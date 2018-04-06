Гора Требевич, на которой до югославского конфликта располагался горнолыжный центр, где проводились и соревнования Олимпийских игр 1984 года, была полностью разрушена в 1995 году при бомбардировках Сараево авиацией НАТО.

Гора Требевич, на которой до югославского конфликта располагался горнолыжный центр, была полностью разрушена в 1995 году, информирует svodka.net.

В столице Боснии и Герцеговины городе Сараево открыли канатную дорогу на гору Требевич, разрушенную 26 лет назад — во времена так называемой «осады Сараево», когда город в течение почти четырех лет окружали сначала подразделения Югославской Народной Армии, затем Армии Республики Сербской.

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Позже ее восстановили, а после этого начали восстанавливать там инфраструктуру.

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И вот только сейчас, через 26 лет, открыли и знаменитую канатную дорогу.

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