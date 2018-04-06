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Максакова: Пройдет три-четыре года - и у меня будет избирательное право в Украине
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06.04.2018 19:51
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Оперная певица Мария Максакова в интервью главному редактору
издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что в Украине она пока "вне
политики". Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Максакова: Выборы – внутренний вопрос. Кого-то
рекламировать или как-то вникать – я не могу себе этого
позволить и считаю неэтичным Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Максакова заявила, что она "вне политики" и украинские политсилы
пока не предлагали ей поддержать их выступлениями."Мне была
протянута рука помощи действующим президентом. Выборы –
внутренний вопрос. Кого-то рекламировать или как-то вникать –
я не могу себе этого позволить и считаю неэтичным. Это абсолютно
внутренняя процедура. Решают украинцы, они выбирают для себя
вектор... Я действительно думаю, что пройдет три-четыре года,
столько, сколько положено, – и у меня будет избирательное право…
Когда у меня возникнет такая возможность. Тогда, наверное, –
да не "наверное", а точно – я буду открыто выражать свою
поддержку тому, кто мне будет в тот момент импонировать", –
сказала певица.Максакова – депутат Госдумы РФ VI созыва
(2011–2016 годы), в прошлом – солистка Мариинского
театра. В конце 2016 года с супругом, экс-депутатом Госдумы Денисом
Вороненковым переехала в Украину. 23 марта 2017-го
Вороненкова застрелили в центре Киева.
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