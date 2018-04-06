В течение шести дней собеседований в рамках квалификационной оценки подтвердили соответствие занимаемой должности 212 действующих судей, из 286, участвовавших в оценке. А 21 судья не сдал экзамены. Об этом говорится в сообщении Высшей квалификационной комиссии судей Украины, передает

"286 судей из первой тысячи в пределах квалификационного оценивания в течение последних двух недель прошли собеседования. 212 из них подтвердили соответствие занимаемой должности, в отношении 64 объявлен перерыв - в основном из-за выводов ОСД, 4 судей не подтвердили способности осуществлять правосудие", - отметили в пресс-службе.

В ВККС объяснили, что к собеседованию допустили тех судей, которые составили анонимное письменное тестирование и практическое задание на умение формировать судебные решения. 21 судья не сдал экзамены.

По информации Комиссии, для успешного прохождения оценивания судья должен набрать не менее 670 с 1000 баллов. В частности, максимальное количество баллов распределены так: за компетентность - 500 баллов, профессиональная этика - 250 баллов, добродетель - 250 баллов.

Как сообщал 14 февраля 2018 года начались первые экзамены для 990 действующих судей первой и второй инстанций.

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