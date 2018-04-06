Президент Украины Петр Порошенко призвал французских парламентариев вместе противиться строительству "Северного потока-2". Об этом он сказал во время встречи с делегацией французских парламентариев во главе с Председателем группы дружбы "Франция-Украина" в Национальном собрании Франции Валерией Фор-Мунтян, передает со ссылкой на сообщение пресс-службы АП.

"Президент призвал парламентариев занимать активную позицию в целях предотвращения любых контактов с оккупационными властями в Крыму. Он также отметил важность совместного решительного противодействия строительству проекта "Северный поток - 2", - говорится в сообщении.

Глава государства положительно отметил посещение Донбасса делегацией Национального собрания Парламента Франции и поблагодарил за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также отмечается, что стороны высоко оценили активизацию диалога между Украиной и Францией на межпарламентском уровне, в частности контакты по линии двусторонних парламентских "групп дружбы".

Кроме того, собеседники обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества и ход реализации реформ в Украине. Были обсуждены также вопросы украинского-французского сотрудничества по линии ЕС и НАТО.

Стороны приветствовали договоренность о начале с 1 сентября этого года Академического года французского языка в Украине.

Напомним, Петр Порошенко рассказал, о чем будет говорить с Ангелой Меркель во вторник.

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