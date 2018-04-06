У первого ребенка американской певицы Бейонсе и Джей-Зи - Блю Айви, которой недавно исполнилось шесть лет, отныне есть собственный личный стилист, а также персональный шоппер Мануэль А. Мендес, передает WWD .

По утверждению издания, Мендес работает в компании Parkwood Entertainment, которую основала Бейонсе, а также исполняет обязанности одного из ее личных помощников.

Именно этот парень создал несколько последних образов для Блю Айви, именно он является автором образа с золотым платьем и головным убором для аукциона Wearable Art Gala. Кроме того, личный стилист одевал Блю Айви на церемонию Грэмми в 2017 году, на которой ее можно было увидеть в белом брючном костюме-смокинге от украинского дизайнера и туфлях от Мэри-джейн.

В музыкальном видео папы девочка также появилась в одежде, выбранной стилистом. Тогда он предпочел платье Raimana Cowan и воротник Billie Blush.

Как сообщал svodka.net ранее, курьезный случай произошел свсемирно известной певицей Бейонсе - на вечеринке ее за лицо укусила актриса. Женщина открыто флиртовала с супругом Бейонсе рэпером Джей Зи.

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