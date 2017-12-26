В американском штате Миссисипи в городе Виксберг произошла стрельба в ресторане, в результате пострадали пять человек, сообщает телеканал WJTV .

Согласно словам полицейских, прибывших на место происшествия правоохранители возле ресторана обнаружили человека, лежавшего на земле. Позже полицейские нашли еще четверых раненых людей. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

Сообщается, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

Также известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину для допроса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в штате Техас в США полицейские застрелили шестилетнего мальчика. По полученным данным, трагедия произошла близко Сан-Антонио, когда правоохранители преследовали вооруженную нарушительницу Аманду Джонс.

Четверо сотрудников правоохранительных органов выпустили в трейлер, где скрывалась нарушительница, несколько пуль.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира