В Министерстве инфраструктуры Украины предложили зарезервировать в госбюджете 2019 года не менее 10 млрд гривен для строительства региональных аэропортов. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент

"Представители четырех профильных комитетов Верховной Рады поддержали инициативу о необходимости резервирования в государственном бюджете 2019 года как минимум 10 млрд гривен для строительства региональных аэропортов. Я убежден, что это удачная инвестиция, которая принесет бюджету миллионы гривен в течение первых лет, а в дальнейшем еще больше. Если нам удастся запустить эту программу, то за четыре года мы сможем с нуля построить 20 аэропортов", - сказал Омелян.

Как сообщал Президент дал поручение восстановить в этом году работу аэропорта "Ужгород".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира