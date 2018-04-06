В поселке Тростянец на Винниччине спиртовый завод слил в речку Нетеку ядовитые отходы. В результате массово гибнет рыба. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказал депутат поселкового совета Владимир Марингос, передает со ссылкой на .

"Еще зимой с реки стояла страшная вонь. Начала гибнуть рыба. Написал жалобу в управление экологии. Без предупреждения они не имеют права проводить проверку. Приехали тогда, когда предприятие не сбрасывало никакие отходы. Сделали анализ воды - все в норме. Но это ненормально, прицеп рыбы собрали - есть такие толстолобы по килограммов 20", - говорит Владимир Иванович.

Река Нетека - орнитологический заказник. Сливать ядовитые отходы туда запрещено.

"Спиртзавод трое суток подряд сливал в реку крепкую брагу, на цвет вода была, как крепкий кофе. Председатель районного общества охотников и рыболовов брал образцы воды. Кислорода было ноль. Поэтому рыба задохнулась и всплыла. Люди, которые живут рядом, задыхаются от зловония. А сейчас воздух прогревается, может вообще экологическая катастрофа быть", - добавляет локальный житель Владимир Романец.

В поселке создали специальную комиссию по решению проблемы.

"Тростянецкий поселковый совет более года борется с этим беспределом. Предприятие по изготовлению биоэтанола, которое создали на базе спиртового завода, не первый раз загрязняет реку отходами, от чего гибнет рыба. С последнего протокола исследования воды, которое проводилось отделением коммунальной гигиены - содержание аммиака превышает норму в 14 раз. При этом предприятие за это платит только копеечные штрафы", - говорит глава поселка Людмила Червонецька.

На предприятии комментировать ситуацию отказались.

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