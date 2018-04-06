Россияне считают, что новые американские ограничения еще более минимизируют возможность совместных действий по борьбе с международным терроризмом

"Санкционная война против России, которую более четырех лет ведут США и их союзники, набирает обороты, становясь все более изощренной. Речь уже не идет о том, чтобы подорвать жизнедеятельность основных сфер российского общества - обрушить экономику, социальную сферу. Организаторы санкций, похоже, поняли, что это задача в принципе не решается. Теперь все силы брошены на то, чтобы расколоть наше общество", - сказал он в интервью "РИА Новости".

Он выразил уверенность, что результат будет такой же - нулевой".

"Более того, мы сейчас обсуждаем введение этих санкций не в связи с тем, как они скажутся на внутреннем положении России", - сказал Клинцевич. "Их влияние на состояние мирового политического климата - вот вопрос, который волнует нас прежде всего", - добавил он.

Кроме того, новые американские ограничения еще более минимизируют возможность совместных действий по борьбе с международным терроризмом, которые практически невозможны без взаимного доверия, уверен законодатель.

"Нельзя не видеть, что принятие этих санкций - еще один осознанный шаг к "холодной войне", - подчеркнул политик.

"Если анализировать санкционный список, то сразу бросается в глаза, что он составлен через пень колоду. Прослеживается только одна логика - сделать нашей стране как можно больнее. Но удар, по сути, наносится не по России, а по миру в целом, серьезно снижая порог его безопасности", - заявил Клинцевич.

В свою очередь глава Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает свое включение в санкционные списки США как высокую оценку работы ведомства, передают "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает такое действие властей США как высокую оценку работы Роскомнадзора", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ведомство, которое возглавляет Жаров с 2012 года, осуществляет контроль и надзор в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, защиты прав субъектов персональных данных.

Напомним, что сегодня власти США ввели санкции против ряда россиян из "кремлевского списка" и нескольких организаций.