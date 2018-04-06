В структуре предложения первичного жилья в марте преобладали новостройки комфорт-класса - 37%. Об этом сообщает со ссылкой на аналитический отчет специализированного портала Столичная недвижимость.

Доля новостроек эконом-класса — 27%, бизнес-класса — 24% и премиум-класса — 12% от общего количества.

В марте большее количество жилых комплексов предлагалась в Голосеевском районе — 18%, Шевченковском — 14%, Соломенском и Дарницком — по 13%, Печерском — 12%. Меньшая доля новостроек в Днепровском — 9%, Святошинском — 7%, Оболонском и Подольском — по 5%, Деснянском районе — 4%.

Как сообщал по оценкам представителей отрасли жилищного строительства, инвесторы становятся все более требовательными к классу жилья, энергоэффективности, обустройства жилого комплекса.

Также, по словам главы правления — президента “Киевгорстроя” Игоря Кушнира, инвестор стал осторожнее и все чаще обращает внимание на репутацию застройщика, его историю.

Например, в “Киевгорстрой” за новой квартирой приходят дети и внуки тех, кто уже живет в домах, построенных холдингом.

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