Новое исследование показывает, что самая жаркая пустыня мира это Сахара. Она продвигается на юг, подбираясь к тропической местности в Судане и Чаде, превращая зеленую растительность и почву, когда-то использовавшуюся для земледелия, в бесплодную землю.

Исследователи говорят, что это не просто распространение Сахары. Обычно продвижение Сахары имеет сезонный характер и происходит во время африканского лета, когда обычно больше осадков. Но осадки пропали, позволив расширять границы пустыни, информирует svodka.net.

«Если у вас возникнет ветер, к нему приковано все внимание от правительства и сообществ, — говорит Сумант Нигам (Sumant Nigam), профессор из Университета штата Мэриленд и ведущий автор исследования. – Новые процессы по расширению пустыне могут коснуться и других. Однако никто не трубит о стихийном бедствии».

Исследование было опубликовано в четверг в «Journal of Climate». Авторы заявили, что, хотя их исследования ориентированы только на Сахару, однако, они уверенны, что изменения климата также могут приводить к расширению других горячих пустынь — с потенциально суровыми экономическими и человеческими последствиями.

«Изменение климата, вероятно, расширит циркуляцию Ячейки Хэдли, вызвав северное продвижение субтропических пустынь», — сказал Нигам в исследовании.

Читайте: Солнечную энергию будут поставлять из Сахары в Европу

Сводка.нет - Новости Украины и Мира