Лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский отметил, что "уже и бороду отпустил", чтобы нашлись новые лица для участия в будущих выборах президента РФ. Явлинский: Я уже и бороду отпустил Фото: Григорий Явлинский / Facebook "Я уже и бороду отпустил, я уже не знаю, как новые лица формировать, каким-то еще способом – все мои возможности исчерпаны. Ищите новые лица, ищите новых кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет пятеро, пусть они все время перед партией и перед обществом выступают, я готов с ними ездить, представлять их", – сказал политик.При этом Явлинский не уверен, что следующие выборы президента РФ будут."Наша партия должна работать, исходя из того, что они будут, у нас природа такая. Мы ориентированы на выборы, на политическую конкуренцию. У нас выбора другого нет. У нас нет боевого крыла, у нас нет партизанских отрядов – мы этого ничего не делаем, следовательно должны готовиться к выборам", – считает он.По данным Центризбиркома России, на выборах президента РФ 18 марта победил Владимир Путин, которого поддержали 76,69% избирателей. Явлинский с 1,05% – на пятом месте. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки явлинский нас уже новые лица Теги: мир