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Явлинский заявил о необходимости найти в "Яблоке" новых кандидатов в президенты
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06.04.2018 20:15
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Лидер российской партии "Яблоко" Григорий Явлинский отметил, что
"уже и бороду отпустил", чтобы нашлись новые лица для участия в
будущих выборах президента РФ. Явлинский: Я уже и бороду отпустил
Фото: Григорий Явлинский / Facebook "Я уже и бороду отпустил, я уже
не знаю, как новые лица формировать, каким-то еще способом –
все мои возможности исчерпаны. Ищите новые лица, ищите новых
кандидатов, готовьте их, делайте целый букет из них, пусть их будет
пятеро, пусть они все время перед партией и перед обществом
выступают, я готов с ними ездить, представлять их", – сказал
политик.При этом Явлинский не уверен, что следующие выборы
президента РФ будут."Наша партия должна работать, исходя из того,
что они будут, у нас природа такая. Мы ориентированы на выборы, на
политическую конкуренцию. У нас выбора другого нет. У нас нет
боевого крыла, у нас нет партизанских отрядов – мы этого
ничего не делаем, следовательно должны готовиться к
выборам", – считает он.По данным Центризбиркома России, на
выборах президента РФ 18 марта победил Владимир Путин,
которого поддержали 76,69% избирателей. Явлинский с 1,05% – на
пятом месте.
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