Аваков подчеркнул, что освобождение территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC), передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту" , - сказал министр.