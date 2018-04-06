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Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков
06.04.2018 20:17
Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков
Аваков подчеркнул, что освобождение территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил
Подразделения Министерства внутренних дел готовятся к деоккупации Донбасса.
Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков Арсен Аваков. Фото: unian.net

Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC), передает пресс-служба ведомства. 

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - сказал министр.

Ранее Аваков заявил, что Национальная гвардия должна быть готова взять под контроль ситуацию в ОРДЛО в рамках мирного плана деоккупации.

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