Известный своей неполживостью аглицкий листок «Времена» нынче сообщил городу (Лондону) и миру (атлантическому) об очередном эпохальном открытии британских учёных.

Выдающийся британский биолог, зоолог и палеонтолог Тереза Мэй, в свободное от научных изысканий время подрабатывающая на Даунинг-стрит/10 премьер-министром, обнаружила на лужайке городка Солсбери редчайший вид жвачного парнокопытносумчатого животного,

которого назвала скрипалём недотравчатым (Skripal naturalcity Zilok).

По утверждению д-ра Терезы скрипаль представляет собой редчайший вид животного, устойчивого к различным видам химического оружия. Оный скрипаль с удовольствием кушает гречневую кашу, сдобрённую ОВ «Новичок», запивая её жидким зарином.

Госпожа Мэй на большой пресс-конференции сообщила представителям СМИ, что скрипаль недотравчатый был привезён в Солсбери защитником диких животных из России. Оный защитник в условиях полной конфиденциальности сказал д-ру Терезе, что скрипаль недотравчатый вывезен им из секретной русской лаборатории «Horns and hooves № 66» («Рога и копыта № 66»), где бедное животное подвергали пыткам, скармливая ему паровую осетрину и паюсную икру, принуждая запивать всё это шампанским «Абрау-Дюрсо». Тереза Мэй обратилась к представителям международной неправительственной организации «Гринпис» и Всемирному фонду дикой природы с призывом защитить скрипаля недотравчатого и осудить действия России.

Не менее интересный вид животного обнаружил недавно на свалке на заднем дворе Foreign Office знаменитый аглицкий энтомолог и зоолог Борис Джонсон. Находку окрестили чичваркой сетевой (Cicvara network Zilok). По утверждению неполживого мистера Бориса чичварка является ярким представителем отряда экскрементально-подвальных (excremental-fundamentum), питается слухами и сплетнями, а насытившись начинает ныткать и бухлобарыжеть.

Помимо чичварки м-р Джонсон нашёл на свалке и два новых близкородственных вида паукообразных: сетевое брехло британское (Network brehlo Britannis) и сетевое брехло американское (Network brehlo American). У себя в твиттере Борис Джонсон написал, что готовит большую статью о видах брехла, которую представит на суд читателей сразу же как только рак на горе свистнет.

В свою очередь г-н Рак сообщил корреспонденту BBC, что пусть Джонсон свистит — для него это дело привычное, а ему свистеть некогда, когда холодное пиво нагревается.

Широко известный в узких кругах поэт Митя Таурусов откликнулся на публикацию аглицкого листка такими виршами:

Скрипаль, скрипаль, я в этом слове

Такую бездну смыслов вижу…

Не выразить их росской мове,

Ведь аглицкий язык превыше!

Я в славном городе ЛондОне

Чичварку из сети восславлю,

Она права, она в законе,

Я сто рублёв ей отслюнявлю!

***

А по мне, что британским учёным с Даунинг-стрит и Форин офис, что широко известным в узких кругах отечественным поэтам, поющим под аглицкую дудочку, одно место — свалка:

Но вы, друзья, как ни крутитесь,

А лишь на свалку и годитесь!

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность почтенному сударю под ником ZIL.ok.130 за плодотворную дебютную идею.

Материал: Фелискет

Иллюстрация: Коллаж Фелискета

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