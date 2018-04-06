В Нацполиции объяснили информацию о захвате неизвестными помещения Одесского художественного училища им. М. Б. Грекова на улице Преображенской. Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook, передает

"Реально не было никакого захвата. Как выяснилось, пришли два человека, которые были установлены, с какими-то бумагами и документами, которые якобы, по их мнению, предоставляют им право собственности, повесили дворец на бытовые помещения и ушли. Все остальные, непонятные граждане - это как раз неравнодушные прибывшие дать отпор на призыв администрации. охрана (с надписью "охрана"), опять же, была вызвана администрацией заведения. Никаких "титушек" или насилия зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события. Следователи Приморского отдела полиции в г. Одесса ГУ НП в Одесской области выясняют, были ли признаки самоуправства или иные правонарушения.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что сегодня днем ​​здание Одесского художественного училища им. Грекова захватили рейдеры. Так, двое мужчин пришли к зданию и заявили, что якобы купили в нем квартиру. Они имели при себе соответствующие документы. Также сообщалось, что мужчины повесили на двери училища новые замки, однако после появления прессы ушли.

Напомним, в Киево-Святошинском районе группа рейдеров ворвалась в частный дом, откуда незаконно пыталась выселить семью владельцев дома.

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