Война за «русский мир» уничтожает русский мир. Война против «украинского мира» усиливает украинский мир.

Об этом на своей странице в ФБ написал журналист Павел Казарин.

Украина всегда делилась на две части. В первом лагере были те, для кого существование страны было ценностью. Во втором – те, для кого оно было лишь данностью. В 1991-м году первые голосовали за независимость ради Украины. Вторые – ради того, чтобы не кормить Центральную Азию, информирует еizvestia.com.

Первых всегда было меньше, но им удалось приватизировать повестку — cледующие двадцать три года они двигались с запада на восток. Вторые последовательно ужимались – численно и территориально. Их повестка была оборонительной, они не могли ассимилировать запад, но им было под силу замедлить его продвижение на восток.

Все это равновесие сломала война.

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Потому что мирное время всегда кормит повестку «частного», в рамках которой индивидуальное важнее общего. Гражданин первичнее государства. Частная свобода приоритетнее коллективной идеологии. В мирное время норма – это отфутболивать любые попытки вертикали регламентировать быт.

А война всегда усиливает повестку «коллективного», в котором «общее» важнее «частного». В котором «общественное» главнее «индивидуального». В котором выживание государства становится приоритетом. Потому что лишь на войне государство вправе взять гражданина, переодеть в солдата и отправить его в окопы ради защиты самого себя.

Украина могла оставаться рыхлой и разной лишь в ситуации мира. Москва могла оберегать своих адептов в Украине лишь благодаря отсутствию войны. Развязав ее, она создала ситуацию, когда равноценность повесток канула в небытие. И дело не только в том, что часть просоветского электората осталась на оккупированных территориях. Дело в том, что ситуация войны дала моральное право «общему» вмешиваться в «частное». Как итог – языковые квоты в образовании и СМИ, новая символика армии и публичного пространства, декоммунизация улиц и учебников.

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Единственное, что Кремль может этому процессу противопоставить – это мир. Тот самый, который погрузит Украину в переговоры. О прошлом и будущем, о векторах и правах. Тот самый мир, что вновь сделает приоритетом этику «частного», а не «коллективного». Это единственное, что могло бы остановить процесс украинизации Украины. Той самой украинизации, на которую Киев получил право после Крыма и Донбасса.

Война за «русский мир» уничтожает русский мир. Война против «украинского мира» усиливает украинский мир. Лучший способ для Москвы выиграть войну – ее прекратить. Лучший способ ослабить Киев – забрать у него штандарт обороняющегося.

Но смысл гамбита неведом тем, кто играет в «чапаева».

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