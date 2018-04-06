Верховно рада Украины может принять законопроект об антикоррупционном суде в мае-июне. Об этом в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады , передает со ссылкой на .

Так, сегодня, 6 апреля 2018 года, Геращенко приняла участие во встрече с членами комитета иностранных дел Европарламента, в ходе которой обсуждалась политика и гуманитарная ситуация на Донбассе, освобождение заложников, внутренние реформы.

"По борьбе с коррупцией, заверила, что в мае-июне максимум примет закон об антикоррупционном суд, сейчас комитет работает над поправками. Уверена, что есть шанс отменить норму о е-декларировании для определенных категорий, но это требует усилий и диалога с неправительственным сектором, больше доверия и меньше взаимных оскорблений и попыток унизить, потому что это не добавляет взаимопонимания", - написала она.

Напомним, ранее глава ВРУ заявлял, что законопроект об антикоррупционном суде может быть принят непосредственно перед Пасхой или в неделю после Пасхи.

Отметим, 1 марта народные депутаты поддержали в первом чтении внесенный президентом Петром Порошенко антикоррупционный законопроект о суде.

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