Министерство внутренних дел Украины понимает, что освобождение временно оккупированной территории Донбасса является полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной.

Об этом сообщает министр Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД Украины в Facebook, информирует svodka.net.

Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД – полиция и гвардия – готовятся к этому варианту,

– отметил министр внутренних дел.

По его словам, в условиях российской агрессии заметна эффективность работы Национальной полиции.

«В начале этого года мы имеем самый низкий уровень убийств. Статистика убийств является точной, труп невозможно спрятать. Например, в 1997 году в Украине было 4,7 тысячи убийств, в 2013 году – 1,5 тысячи. Если сравнить с 2012 годом – в два раза меньше. На самом деле феноменальные цифры. Особенно если говорить, что у нас война. Мы видим эффективность работы полиции на улицах. Патрулирование, которое мы ввели 2,5 года назад, дает свои плоды», – подчеркнул министр.

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В частности, Аваков выразил благодарность правительству США за четкую позицию в отношении российско-украинского конфликта и поддержку Украины, в то время, когда «некоторые европейские компании сотрудничают с РФ, несмотря на официальную позицию Брюсселя».

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