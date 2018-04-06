|Аваков рассказал о подготовке к деоккупации Донбасса
|06.04.2018 20:22
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Министерство внутренних дел Украины понимает, что освобождение временно оккупированной территории Донбасса является полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной.
Об этом сообщает министр Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД Украины в Facebook, информирует svodka.net.
Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария
на востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и
восстановление контроля над восточной границей будет полицейской
операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД
– полиция и гвардия – готовятся к этому варианту,
По его словам, в условиях российской агрессии заметна эффективность работы Национальной полиции.
«В начале этого года мы имеем самый низкий уровень убийств. Статистика убийств является точной, труп невозможно спрятать. Например, в 1997 году в Украине было 4,7 тысячи убийств, в 2013 году – 1,5 тысячи. Если сравнить с 2012 годом – в два раза меньше. На самом деле феноменальные цифры. Особенно если говорить, что у нас война. Мы видим эффективность работы полиции на улицах. Патрулирование, которое мы ввели 2,5 года назад, дает свои плоды», – подчеркнул министр.
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В частности, Аваков выразил благодарность правительству США за четкую позицию в отношении российско-украинского конфликта и поддержку Украины, в то время, когда «некоторые европейские компании сотрудничают с РФ, несмотря на официальную позицию Брюсселя».