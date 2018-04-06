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Пять геев из Чечни получили визы в Бельгии
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06.04.2018 20:23
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Правительство Бельгии выдало гуманитарные визы пятерым геям из
Чеченской Республики, они уже прибыли в страну. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В 2017 году "Новая газета" сообщила
о 160 задержанных и около 50 убитых в Чечне геев Фото: pixabay.com
Представители ЛГБТ-сообщества Чеченской Республики уже прибыли в
Бельгию.1 апреля 2017 года "Новая газета" опубликовала
расследование о преследовании геев в Чечне. Позже
газета разместила истории пострадавших и очевидцев.Есть
сведения о том, что были задержаны 160 человек, и около 50 человек
были убиты, при этом достоверно подтверждена гибель двух
задержанных, сообщила корреспондент издания Елена Милашина.3
апреля экстренное собрание представителей старейшин, исламских
богословов и лидеров общественного мнения Чечни приняло
"резолюцию возмездия" за публикации о преследовании геев в
республике.16 апреля Кадыров заявил, что на Чечню
осуществляется массированная информационная атака со стороны
"так называемых правозащитных международных организаций".Три
французские ассоциации: Stop Нomophobie, Mousse и Comite Idaho
France, – объединяющие лесбиянок, геев, бисексуалов и
трансгендеров, обратились в Международный уголовный суд с иском к
Кадырову. Главу Чечни обвинили в "геноциде"
гомосексуалов.Кадыров в интервью американскому каналу HBO,
которое было опубликовано 15 июля, ответил на вопрос о
преследовании гомосексуалов в Чечне. "Это нелепость. У нас
таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду.
Хвала Аллаху, подальше от нас", – сказал он.
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