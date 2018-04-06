Правительство Бельгии выдало гуманитарные визы пятерым геям из Чеченской Республики, они уже прибыли в страну. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В 2017 году "Новая газета" сообщила о 160 задержанных и около 50 убитых в Чечне геев Фото: pixabay.com Представители ЛГБТ-сообщества Чеченской Республики уже прибыли в Бельгию.1 апреля 2017 года "Новая газета" опубликовала расследование о преследовании геев в Чечне. Позже газета разместила истории пострадавших и очевидцев.Есть сведения о том, что были задержаны 160 человек, и около 50 человек были убиты, при этом достоверно подтверждена гибель двух задержанных, сообщила корреспондент издания Елена Милашина.3 апреля экстренное собрание представителей старейшин, исламских богословов и лидеров общественного мнения Чечни приняло "резолюцию возмездия" за публикации о преследовании геев в республике.16 апреля Кадыров заявил, что на Чечню осуществляется массированная информационная атака со стороны "так называемых правозащитных международных организаций".Три французские ассоциации: Stop Нomophobie, Mousse и Comite Idaho France, – объединяющие лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, обратились в Международный уголовный суд с иском к Кадырову. Главу Чечни обвинили в "геноциде" гомосексуалов.Кадыров в интервью американскому каналу HBO, которое было опубликовано 15 июля, ответил на вопрос о преследовании гомосексуалов в Чечне. "Это нелепость. У нас таких людей нет. Нет у нас геев. Если есть, заберите в Канаду. Хвала Аллаху, подальше от нас", – сказал он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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