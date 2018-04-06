Пол Робертс о том, чего не хотят видеть российские власти, приближая час расплаты



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Не являются ли недавние, крайне провокационные и враждебные обвинения в адрес России, которые были поддержаны вашингтонской империей, прелюдией к войне? Ведь, нет совершенно никаких оснований для госдепартамента США о том, что «4 марта Россия применила боевое нервно-паралитическое вещество в попытке убить британского гражданина и его дочь в Солсбери».

Если принять во внимание тот факт, что не было предоставлено никаких свидетельств того, что какое-то нервно-паралитическое вещество вообще было применено, нет никаких свидетельств того, что это было российское нервно-паралитическое вещество, нет никаких доказательств того, что Россия или сам Путин — как это утверждает сумасшедший министр иностранных дел Британии — ответственны за это, то это обвинение является самым безрассудным и самым безответственным из всех обвинений, какие только можно себе представить.

Если русские не понимают, что единственным условием, при котором они приемлемы для Запада, так это быть вассалом Запада, то они безнадежны и они будут уничтожены. Если российские атлантические интеграционисты будут по-прежнему держать российскую власть в параличе, то с Россией покончено. Для России нет большей угрозы, чем ее собственные атлантические интеграционисты.

Какой будет следующая провокационная инсценировка Вашингтона, осуществленная с помощью его вассальных государств — таких, как «Великая» Британия? Будет ли она еще хуже прежних? Если российские власти реалистично смотрят на мир, то они должны ожидать ядерного нападения с применением межконтинентальных баллистических ракет. Нет никакой иной причин для создания длинного перечня фальшивых обвинений в адрес России, кроме как подготовить беспечные народы Запада к войне. Если российские власти не отдают себе отчет в том, что Вашингтон несет России войну, то российские власти ставят под угрозу выживание России.

Если российские власти продолжают считать, что «двери для диалога открыты», то российские власти пребывают в неизлечимых галлюцинациях.

Беспечный народ Запада, озабоченный теми вещами, которые не имеют никакого значения, сидит в своей глупости в то время, как их коррумпированные политики кормят их сплошной ложью. Население Запада настолько глупо, что не имеет ни малейшего понятия о последствиях той лжи, которой их пичкают.

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, прежний заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты «Уолл-стрит-джорнел», журнала «Businessweek» и информационного агентства «Scripps Howard News Service». В своё время был автором постоянной колонки в газете «The Washington Times». Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения .

Перевод Сергея Духанова.

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