Депутат Госдумы России Наталья Поклонская призвала российские Генеральную прокуратуру и ФСБ открыть дело по статье 206 ("захват заложника") Уголовного кодекса России из-за ареста украинским судом капитана задержанного крымского судна "Норд". Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает

"Сегодня украинская преступная власть нагло, цинично выполняет заокеанскую волю своих хозяев и пытается втянуть Россию в открытый конфликт путем массовых похищений и удержание в заложниках наших людей - крымчан. Именно следовательно я обратилась в компетентные органы с просьбой принять процессуальное решение по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 206 УК России: захват заложников - членов экипажа рыболовецкого судна "Норд", - написала Поклонская.

Как сообщал 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом РФ.

Капитан судна "Норд" и члены суднокоманды предоставили для проверки недействительные судовые (грузовые) и паспортные документы, выданные органами на временно оккупированной территории, деятельность которых является незаконной. Сейчас на судно "Норд" наложен арест, капитана задержан. 31 марта капитану судна "Норд" объявили о подозрении.

Министерство иностранных дел РФ накануне вручило временному поверенному в делах Украины в России ноту протеста в связи с задержанием рыболовного судна "Норд", которое Москва считает своим.

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