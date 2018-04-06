Отец удерживаемого в России 19-летнего Павла Гриба Игорь возглавит отдел по вопросам лиц, лишенных личной свободы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Гриб в ходе проведения конкурса набрал 20,5 балла Фото: Ігор Гриб / Facebook Гриб в ходе проведения конкурса набрал 20,5 балла. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко уже поздравила Гриба с победой."Очень рада, что конкурс на должность руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы, в МинТОТ выиграл Игорь Гриб. Он искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных", – написала она на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1675613155859824 24 августа 2017 года сына Игоря Гриба, 19-летнего Павла, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, последний раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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