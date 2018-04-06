|Отец удерживаемого в РФ Гриба победил в конкурсе на главу отдела в Министерстве по оккупированным территориям
|06.04.2018 20:31
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https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/1675613155859824
24 августа 2017 года сына Игоря Гриба, 19-летнего Павла, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу со знакомой, похитили сотрудники ФСБ России.Две недели о точном местонахождении украинца не было известно. 7 сентября Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ России о содержании Гриба в СИЗО Краснодара. В РФ украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.Октябрьский районный суд Краснодара арестовал Гриба до 17 октября. Позже меру пресечения несколько раз продлевали, последний раз – до 4 мая 2018 года.Украинские медики, которых не допустили к задержанному, заявили, что он страдает портальной гипертензией. Этот диагноз исключает нахождение в учреждении, где не может быть оказана специализированная медицинская помощь.Министерство иностранных дел Украины несколько раз требовало от России допустить украинских врачей к Грибу.
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