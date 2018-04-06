Для того, чтобы спасти украинскую ГТС, необходимо проводить переговоры с Российской Федерацией под эгидой Еврокомиссии. Такую позицию высказал народный депутат Украины Юрий Бойко в эфире телеканала NEWSONE .

"Украине в наследство от СССР досталась газотранспортная система, которая является одной из самых больших в мире, в которую идет газ с месторождения Западной Сибири, Йамала и транспортируется в Европу. Мы транспортировали 100 млрд кубов газа в год и зарабатывали 3 млрд долларов в бюджет страны. Сейчас мы транспортируем 80 млрд и это около 2,5 млрд долларов", - заявил Бойко.

Политик также отметил, что очень важно провести переговоры с РФ под эгидой Еврокомиссии.

"Сегодня единственный выход для того, чтобы спасти нашу ГТС, чтобы она не превратилась в груду металлолома и не надо было датировать ее из бюджета, нужно проводить переговоры под эгидой Еврокомиссии (Еврокомиссия, мы, Россия) для того, чтобы был гарантирован определенный объем даже в случае запуска обходных газопроводов (таких, как "Северный поток-2", - ред.)", - сказал нардеп.

"Это отвечает интересам Европы, потому что она получает возможность резерва, повышает свою энергобезопасность. Это архиважно нам, поскольку это дает возможность сохранить ГТС, сохранить 50 тысяч рабочих мест, сохранить деньги в бюджет", - подытожил Юрий.

Как сообщал svodka.net ранее, Украина находится под влиянием трех сил - Российской Федерации, США и Европейского Союза. Такое заявление сделал журналист Дмитрий Гордон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира