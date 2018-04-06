|"Против Путина": суд РФ оштрафовал активистов за надпись на снегу
|06.04.2018 20:35
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Центральный районный суд Тюмени Российской Федерации оштрафовал на 10 тыс. рублей пятерых активистов за надпись на снегу "Против Путина", передает со ссылкой на Крим.Реалии.
По информации издания, волонтеров штабов Навального и Собчак признали виновными по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях России - "нарушение установленного порядка проведения митинга".
Напомним, Басманный суд Москвы заочно арестовал пранкера, гражданина Украины Никиту Кувикова, который распространял в интернете ложные сведения о количестве погибших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.
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