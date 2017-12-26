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В ГСЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках на западе Украины
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26.12.2017 10:56
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В ближайшие дни уровень воды поднимется в реках Сян, Днестр и
Западный Буг, рассказали в Госслужбе по ЧС. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке В ГСЧС сообщили о подъеме уровня
воды в реках на западе страны Фото: moskal.in.ua "Ожидается подъем
уровней воды в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская,
Ивано-Франковская области) на 0,3–1 м, на реках бассейна Западного
Буга (Львовская, Волынская области) на 0,2–0,7 м, кое-где выход
воды на заводь", – заявили в ведомстве.Из-за непогоды в
середине декабря в Закарпатской области были подтоплены 983
домохозяйства, 221 жилой дом, восемь участков дорог общей
протяженностью около 2 тыс. м, две мостовые переправы местного
значения. Эвакуировали более 170 человек.
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