На тендерах по строительству украинских дорог побеждает компания, которая предлагает самую низкую цену. При этом никто не проверяет качество выполненных работ, передает со ссылкой на .

"Сейчас дороги Украины ужасного качества. Мы готовы помогать контролировать качество украинских подрядчиков и построить дороги. Однако есть препятствия для участия в украинских тендерах по строительству дорог", - заявил президент Международного благотворительного фонда "Диамант Украина" Дерек Поттомсон, пишет Укрінформ.

По его словам, в Украине очень трудно договориться. Кроме того, украинские компании нечестно играют на тендерах.

"Выигрывает та компания, которая уверенно дает самую низкую цену. Поэтому в будущем имеем такой результат, который есть сегодня. Никто не смотрит на то, вероятно ли за такую ​​сумму сделать качественную дорогу. Или просто положить "коврик" на асфальт. Наши аналитики четко знают, сколько это должно стоить. В то же время того ресурса, который дает Украина, не довольно. Если хотите иметь качественные дороги, то должно быть и надлежащее финансирование", - говорит он.

Часто под строительством дорог в Украине имеют в виду ремонт или их реконструкцию.

"Строить дороги с нуля - это не то, что делают в Украине. Мы уже обратились к Укравтодора с конкретными предложениями о сотрудничестве. Пока официального ответа нет", - отметил Поттомсон.

Он подытожил, что в Украине есть несколько компаний, с которыми можно сотрудничать. В то же время страна должна иметь дороги, как в ЕС.

Существует минимум четыре шведские компании, которые хотят и готовы работать в Украине. По словам представителя шведской компании "Блумгвист Стокгольм ав" Кристер Мелин, шведские компании готовы строить дороги в долг, но под гарантии власти Украины.

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