|Эксперт объяснил, почему в Украине некачественные дороги
|06.04.2018 20:37
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На тендерах по строительству украинских дорог побеждает компания, которая предлагает самую низкую цену. При этом никто не проверяет качество выполненных работ, передает со ссылкой на .
"Сейчас дороги Украины ужасного качества. Мы готовы помогать контролировать качество украинских подрядчиков и построить дороги. Однако есть препятствия для участия в украинских тендерах по строительству дорог", - заявил президент Международного благотворительного фонда "Диамант Украина" Дерек Поттомсон, пишет Укрінформ.
По его словам, в Украине очень трудно договориться. Кроме того, украинские компании нечестно играют на тендерах.
"Выигрывает та компания, которая уверенно дает самую низкую цену. Поэтому в будущем имеем такой результат, который есть сегодня. Никто не смотрит на то, вероятно ли за такую сумму сделать качественную дорогу. Или просто положить "коврик" на асфальт. Наши аналитики четко знают, сколько это должно стоить. В то же время того ресурса, который дает Украина, не довольно. Если хотите иметь качественные дороги, то должно быть и надлежащее финансирование", - говорит он.
Часто под строительством дорог в Украине имеют в виду ремонт или их реконструкцию.
"Строить дороги с нуля - это не то, что делают в Украине. Мы уже обратились к Укравтодора с конкретными предложениями о сотрудничестве. Пока официального ответа нет", - отметил Поттомсон.
Он подытожил, что в Украине есть несколько компаний, с которыми можно сотрудничать. В то же время страна должна иметь дороги, как в ЕС.
Существует минимум четыре шведские компании, которые хотят и готовы работать в Украине. По словам представителя шведской компании "Блумгвист Стокгольм ав" Кристер Мелин, шведские компании готовы строить дороги в долг, но под гарантии власти Украины.