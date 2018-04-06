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"Шахтер" заинтересовался нападающим сборной Ганы
06.04.2018 20:42

В сферу интересов донецкого "Шахтера" попал форвард сборной Ганы и швейцарского "Цюриха" Рафаэль Двамен, сообщает со ссылкой на издание Calciomercato.

"Горняки" рассматривают форварда в качестве потенциальной замены аргентинцу Факундо Феррейре у которого договор закончится будущим летом.

Конкурентами украинского гранда за подписание Двамена является английский "Брайтон" и итальянское "Наполи".

Стоит отметить, что в сезоне 17/18 ганский футболист провел за "Цюрих" 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи. Также Двамен имеет в активе проведенные встречи за национальную команду своей страны.

Кроме того добавим, трансферная стоимость 22-летнего спортсмена составляет 3 млн евро.

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