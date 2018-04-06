Первым маршрутом авиакомпании-лоукостера Ryanair в Украине станет рейс между Киевом и Берлином в сентябре 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Первые билеты на рейсы лоукостера в Берлин обойдутся украинцам в €26,99 Фото: ЕРА "Это будет первый путь Ryanair в Украине, операции начинаются на два месяца раньше, чем изначально было запланировано", – сообщили в пресс-службе лоукостера.Купить билеты на рейсы в Германию из столицы Украины можно с 6 апреля. Самолеты будут летать четыре раза в неделю, а первые билеты обойдутся в €26,99.22 марта исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые полеты были запланированы на октябрь 2018 года. Предполагалось, что Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из Львова.Берлина в изначальном списке маршрутов из Киева не было. Предполагалось, что лоукостер свяжет столицу с Барселоной (Испания), Братиславой (Словакия), Варшавой, Вроцлавом, Гданьском, Краковом, Познанью (все – Польша), Вильнюсом (Литва), Лондоном (Великобритания) и Стокгольмом (Швеция).Ryanair собиралась выйти на украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила, что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом Борисполь договоренностей.Компания Ryanair – крупнейший в Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки ryanair киева что первые года Теги: общество