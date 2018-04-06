|
Ryanair откроет рейсы из Киева на два месяца раньше
|
06.04.2018 20:47
|
Первым маршрутом авиакомпании-лоукостера Ryanair в Украине станет
рейс между Киевом и Берлином в сентябре 2018 года. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Первые билеты на рейсы
лоукостера в Берлин обойдутся украинцам в €26,99 Фото: ЕРА "Это
будет первый путь Ryanair в Украине, операции начинаются на два
месяца раньше, чем изначально было запланировано", – сообщили
в пресс-службе лоукостера.Купить билеты на рейсы в Германию из
столицы Украины можно с 6 апреля. Самолеты будут летать четыре раза
в неделю, а первые билеты обойдутся в €26,99.22 марта
исполнительный директор компании Ryanair Майкл О'Лириподписал
контракты с генеральными директорами аэропорта Борисполь
Павлом Рябикиным и аэропорта Львов Татьяной Романовской. Первые
полеты были запланированы на октябрь 2018 года. Предполагалось, что
Ryanair будет летать в 10 направлениях из Киева и в пяти – из
Львова.Берлина в изначальном списке маршрутов из Киева не было.
Предполагалось, что лоукостер свяжет столицу с Барселоной
(Испания), Братиславой (Словакия), Варшавой, Вроцлавом, Гданьском,
Краковом, Познанью (все – Польша), Вильнюсом (Литва), Лондоном
(Великобритания) и Стокгольмом (Швеция).Ryanair собиралась выйти на
украинский рынок еще в 2017 году, запланировав рейсы из Киева
и Львова. В июле Рябикин сначала сообщил о заключении
контракта с лоукостером, а затем заявил, что выдвинутые ирландской
авиакомпанией условия невыгодны для аэропорта и могут привести
к убыткам.10 июля 2017 года Ryanair сообщила,
что отменяет полеты в Украину из-за невыполнения аэропортом
Борисполь договоренностей.Компания Ryanair – крупнейший в
Европе лоукостер со штаб-квартирой в ирландском Дублине. Ryanair
присутствует в 34 странах и совершает 2000 рейсов в сутки.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира