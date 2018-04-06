Полиция задержала супругов за кражу бронзовой плитки из фонтана на Почтовой площади в Киеве. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает

"Около 3:40 во время патрулирования полицейские заметили лиц, снимали бронзовую плитку у фонтана. Правоохранители сразу подошли к ним и увидели, что правонарушители уже открутили несколько фрагментов из цветного металла. Поэтому на улицу Петра Сагайдачного прибыла следственно-оперативная группа территориального управления полиции, задокументировала событие. Для установления всех обстоятельств правонарушения подозреваемых доставили в районное управление полиции", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, с помощью заранее заготовленных инструментов злоумышленники оторвали девять металлических плиток со скульптуры. Похищенные вещи они составляли в сумку и, как позже признались, планировали их продать.

Правоохранители выяснили: задержанные - это гражданские супруги, 24-летняя женщина и 33-летний мужчина уже были осуждены за преступления, связанные с наркотиками и освободившихся из мест лишения свободы.

В настоящее время фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовятся материалы на объявление сообщение о подозрении в совершении преступления и избрания задержанным меры пресечения", - отметил Ищенко.

Напомним, в ночь на 18 декабря на Болдиных горах в Чернигове было украдено бюст украинского классика Михаила Коцюбинского, а утром 31 декабря стало известно, что с Валу исчез бюст русского классика Александра Пушкина. Позже похищенное нашли.

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