|Австралия расследует смерть 2,4 тысячи овец, плывущих в ОАЭ
|06.04.2018 20:53
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Примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия.
Правительство Австралии проведет расследование из-за гибели тысяч овец на корабле при экспорте за границу. По данным правительства, примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия из города Перт в три страны Ближнего Востока в августе прошлого года, информирует svodka.net.
Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпроуд заявил, что он «был шокирован и глубоко обеспокоен» материалами, которые ему предоставили защитники животных.
«Это источник доходов австралийских фермеров. Торговля должна происходить должным образом », — рассказал министр.
По данным правительства, уровень смертности на борту корабля составил 3,76% с 63 800 овец. Это вдвое больше, чем предусмотрено для обязательного официального расследования.
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Корабль направлялся в Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил чиновник, но отказался рассказывать детали жалобы, полученной от зоозащитников.