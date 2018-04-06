Примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия.

Правительство Австралии проведет расследование из-за гибели тысяч овец на корабле при экспорте за границу. По данным правительства, примерно 2400 животных получили тепловой шок во время путешествия из города Перт в три страны Ближнего Востока в августе прошлого года, информирует svodka.net.

Министр сельского хозяйства Дэвид Литтлпроуд заявил, что он «был шокирован и глубоко обеспокоен» материалами, которые ему предоставили защитники животных.

«Это источник доходов австралийских фермеров. Торговля должна происходить должным образом », — рассказал министр.

По данным правительства, уровень смертности на борту корабля составил 3,76% с 63 800 овец. Это вдвое больше, чем предусмотрено для обязательного официального расследования.

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Корабль направлялся в Катар, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил чиновник, но отказался рассказывать детали жалобы, полученной от зоозащитников.

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